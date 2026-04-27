“Bëjeni tani”, Trump mbështet ndryshimin e emrit të ICE në NICE
Presidenti amerikan, Donald Trump, njoftoi një ndryshim të mundshëm të emrit të një agjencie kyçe federale.
Vetëm një ditë pasi i mbijetoi një tjetër atentati , Trump ndau një postim nga një mbështetës i tij, i cili i kërkonte atij të ndryshonte emrin e Zyrës së Imigracionit dhe Doganave të SHBA-së.
“Dua që Trump ta ndryshojë nga ICE në NICE, kështu që mediat duhet të thonë agjentë të NICE gjithë ditën, çdo ditë”, shkroi përdoruesi i X, alyssamariie11.
Trump më pas e ripostoi mesazhin e përdoruesit të X në Truth Social.
— alyssa (@alyssamariiee11) April 27, 2026
Ndryshe, versione të këtij propozimi kanë qarkulluar si meme midis mbështetësve të presidentit për disa kohë tani, veçanërisht pasi ai u përball me kritika për taktikat agresive të përdorura nga oficerët e ICE në goditjet kundër imigracionit.
Kjo ka çuar në protesta kundër ICE dhe agjencive të tjera federale.
Gjatë protestave në Minneapolis në fillim të këtij viti, agjentët federalë qëlluan dhe vranë dy qytetarë amerikanë: Renee Good dhe Alex Pretti. /Telegrafi/