Befasi e këndshme - dëshiroi t’i dhurojë bashkëshortit një mace për ditëlindje
Një plan i thjeshtë i Kelly Beattie për të befasuar bashkëshortin e saj Adrian me një mace për ditëlindje u shndërrua papritmas në shtëpi plot me kafshë të pëlqyeshme, pasi ajo “aksidentalisht” solli shtatë mace në shtëpi.
Çifti jeton në Kanada dhe tashmë kanë dy qenë gjermanë, dy dhi të vogla dhe 14 pula, por Adrian, i cili dashuron macet, kurrë nuk ka pasur një mace për vete për shkak të alergjisë së tij.
Kelly vendosi të blinte një mace pasi riparuan një punëtori për t’i shërbyer si stane për dhitë dhe pulat.
Ishte një mënyrë për ta befasuar Adrianin me një dhuratë të kundërvlerësuar për ditëlindjen e tij, si kthim për dhuratat që ai i kishte bërë asaj.
Në një faqe kanadeze të reklamave online ajo gjeti një mace që kishte nevojë për një shtëpi të re. Për t’u marrë ajo duhej të merrte edhe motrën e saj — dhe ajo pranoi. Vetëm një ditë pasi solli dy macet në shtëpi, djali i saj gjeti edhe pesë mace të porsalindura brenda një prej maceve që sapo kishin sjellë. Pra, në vend të një mace, ajo solli gjashtë macet e vogla plus dyja e mëdha = 7 mace!
Kur Adrian e mori vesh lajmin ditën e ditëlindjes së tij, ai ishte i befasuar – por jo i zemëruar. Përkundrazi, ai u gëzua shumë për “dhuratën e madhe”. Video me reagimin e tij u shpërnda në Instagram dhe është bërë virale me miliona shikime, me njerëz që e gëzojnë këtë moment humoristik e të ngrohtë familjar. /Telegrafi/