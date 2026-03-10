Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Bebe Rexha, shkëlqeu së fundmi në spektaklin e njohur amerikan Jimmy Kimmel Live!, duke interpretuar live këngën e saj më të re, “New Religion”.

Vetëm pak ditë pas publikimit, kënga u shndërrua menjëherë në hit dhe po fiton zemrat e publikut në nivel global.

“New Religion” vjen si një riperpunim i veçantë i këngës së njohur “Insomnia” të grupit Faithless dhe është pjesë e albumit të ri të Rexhës, “Dirty Blonde”, i cili pritet të publikohet në qershor.

Performanca e saj në emision ishte e rrethuar nga balerinë në një koreografi interesante, ndërsa zëri i saj i fuqishëm dhe i qëndrueshëm nuk la hapësirë për gabime, duke fituar zemrat e mijëra spektatorëve amerikanë të pranishëm.

Bebe Rexha ngjitet në vendin e parë në iTunes me këngën e re "New Religion"

Albumi i ardhshëm po ecën me ritme të shkëlqyera; deri tani janë publikuar vetëm tri këngë, ndërsa fansat po presin edhe 10 të tjera që do të kompletojnë projektin.

Me këtë performancë, Bebe Rexha konfirmon sërish pozicionin e saj si një nga artistet shqiptare më të suksesshme në skenën ndërkombëtare të muzikës. /Telegrafi/

