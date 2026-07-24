BE sanksionon një platformë të madhe kriptovalutash, ndihmoi Rusinë
Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione ndaj platformës së madhe të kriptovalutave HTX (ish-Huobi), duke e akuzuar se ka ndihmuar qytetarët dhe subjektet ruse t'u shmangen sanksioneve të vendosura për shkak të luftës në Ukrainë.
HTX është një nga 18 kompanitë e shërbimeve kripto të përfshira në paketën e re të sanksioneve të BE-së, shkruan reuters.
HTX, e themeluar në Kinë dhe e kontrolluar që nga viti 2022 nga sipërmarrësi me bazë në Hong Kong, Justin Sun, konsiderohet një nga platformat më të mëdha të tregtimit të kriptovalutave në botë. Sipas BE-së, kompania ka ofruar shërbime që kanë lehtësuar anashkalimin e kufizimeve financiare ndaj Rusisë.
Ky është një tjetër hap i Bashkimit Evropian për të forcuar presionin mbi sistemin financiar rus dhe për të kufizuar përdorimin e kriptovalutave si mjet për të shmangur sanksionet ndërkombëtare.
Paketa e re e sanksioneve synon gjithashtu banka, rrjete financiare, tregtarë të naftës dhe kompani të lidhura me industrinë ushtarake ruse.
HTX nuk ka komentuar menjëherë vendimin e BE-së. Më herët, pas sanksioneve të vendosura nga Mbretëria e Bashkuar në muajin maj, kompania kishte deklaruar se përputhshmëria me rregulloret mbetet prioriteti i saj kryesor dhe se respekton ligjet në të gjitha juridiksionet ku operon.
Sanksionet e reja tregojnë se autoritetet perëndimore po intensifikojnë përpjekjet për të penguar përdorimin e kriptovalutave si kanal për transferimin e fondeve jashtë sistemit tradicional financiar dhe për financimin e aktiviteteve që lidhen me ekonominë e luftës së Rusisë. /Telegrafi/