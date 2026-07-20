BE gjobit AliExpress me 550 milionë euro
Komisioni Evropian gjobiti kompaninë AliExpress me 550 milionë euro për dështimin në vlerësimin dhe zbutjen e duhur të rreziqeve të lidhura me shitjen e produkteve të paligjshme, të pasigurta dhe të falsifikuara në platformën e saj të tregtisë elektronike.
Vendimi vjen vetëm disa ditë pasi BE-ja futi një taksë fikse prej 3 eurosh për pakot me vlerë më pak se 150 euro, të cilat më parë kishin hyrë në bllok pa taksa - një veprim që pritet të ndikojë ndjeshëm në modelet e biznesit të gjigantëve kinezë të shitjes me pakicë online AliExpress, Shein dhe Temu.
Gjoba është zhvillimi më i fundit në procedurat zyrtare të nisura në vitin 2024 për një shkelje të mundshme të Aktit të Shërbimeve Digjitale të BE-së.
Sipas hetimit të Komisionit, vëllime të mëdha produktesh të paligjshme - duke përfshirë lodra të pasigurta dhe kozmetikë të rrezikshme - vazhduan të qarkullonin në AliExpress pavarësisht përpjekjeve për moderim, në disa raste duke mbetur online për javë të tëra pasi ishin raportuar.
Komisioni zbuloi gjithashtu se AliExpress dështoi të zbatonte siç duhet politikën e saj të ndëshkimeve, duke u lejuar dyqaneve që shesin produkte të paligjshme të mbeten aktive në platformë edhe pas marrjes së sanksioneve.
AliExpress tani ka afat deri më 20 tetor 2026 për të paraqitur një plan veprimi që përshkruan se si do t'i adresojë shqetësimet e Komisionit.
Ekzekutivi i BE-së do të vendosë brenda dy muajve nga marrja e planit nëse kërkohen veprime të mëtejshme.
I pyetur për koment nga Euronews, AliExpress u përgjigj se ka investuar burime të konsiderueshme në vlerësimin dhe zbutjen e rrezikut, sigurinë e produkteve dhe mbrojtjen e konsumatorit. /Telegrafi/