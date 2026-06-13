BDI: VLEN lavdërohen me projektet tona, autostrada Shkup-Bllacë mbanë vulën tonë
“Dy vjet e vonuan, sot lavdërohen me projektin tonë Shkup – Bllacë”, kështu reaguan nga Bashkimi Demokratik për Integrim pasi kryetarët e VLEN-it njoftuan se për këtë projekt janë ndarë 200 milionë euro dhe se së shpejti do të fillojnë punimet.
BDI tha se në peridhën sa ishin në Qeveri e kanë ideuar dhe buxhetuar autostradën Shkup-Bllacë duke thënë se, projetet të tilla si Korridori 8, korrirori 10-D, rruga e Arbërit, qarkorja e Tetovës, one stop shop në kufi me Kosovën dhe Shqipërinë, mbajnë vulën e BDI-së.
“Qeveria e Bashkimit Demokratik për Integrim e ka ideuar, disejnuar, projektuar dhe buxhetuar autostradën Shkup – Bllacë.
Qeveria НИШТО (asgjë) e ka bllokuar dhe vonuar për plotë dy vite nisjen e ndërtimit të 10.8 kilometrave të mbetura nga ky projekt.
Qeveria jonë e kreu edhe 2 kilometërshin e parë të autostradës Shkup – Bllacë, por Qeveria НИШТО nuk e lëshon në përdorim dy vjet rradhazi.
Qeveria e BDI gjithashtu e kreu projektimin me kompaninë amerikane Hill për vazhdimin e kësaj autostradë prej 10.8 kilometra deri te qarkorja e Shkupi dhe siguroi financimin e sai nga Banka Europiane per zhvillim dhe rindërtim.
Gjithashtu, Qeveria BDI e shpalli thirrjen për ndërtim në të cilën aplikuan 11 kompani dhe Qeveria НИШТО e kishte për detyrë vetëm të përzgjedh realizuesin, por edhe këtë e vonuan dy vjet.
Për dy vjet genjyen, se tokat në maje të malit gjoja i kanë blerë eksponent të BDI, pastaj që do ta bëjnë me dy korsi, pastaj që do ta ndryshojnë trasenë, që më në fund të vijnë në pregerin e BDI-së dhe të pranojnë që kanë gënjyer.
Korridori 8, korrirori 10-D, autostrada Shkup Bllacë, rruga e Arbërit, qarkorja e Tetovës, one stop shop në kufi me Kosovën dhe Shqipërinë, mbajnë vulën e BDI, e ju…НИШТО!!!”, thonë nga BDI.