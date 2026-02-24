Bayer Leverkusen dhe Newcastle vazhdojnë rrugëtimin evropian
Bayer Leverkusen dhe Newcastle United sigurojnë vazhdimin e aventurës në Ligën e Kampionëve.
Gjermanët kaluan me menaxhim të kujdesshëm të avantazhit, ndërsa anglezët konfirmuan epërsinë e madhe të krijuar në përballjen e parë, duke dëshmuar formë të fortë dhe ambicie për të shkuar sa më larg në kompeticion.
Bayer Leverkusen kalon me qetësi, Olympiacos ndalet në “BayArena”
Bayer 04 Leverkusen dhe Olympiacos FC barazuan pa gola (0-0) në ndeshjen e kthimit, por skuadra gjermane siguroi kualifikimin falë fitores 2-0 në takimin e parë në Pire.
Leverkuseni administroi me maturi rezultatin e përgjithshëm, duke mos i lejuar kampionët grekë të krijojnë shumë raste të rrezikshme. Me avantazhin e dy golave nga përballja e parë, vendasit luajtën të organizuar në mbrojtje dhe të kujdesshëm në sulm, duke ruajtur rrjetën të paprekur dhe duke prerë biletën për fazën tjetër.
Vorsprung verteidigt. 💪#B04OLY | #Bayer04 | #ChampionsLeague pic.twitter.com/zc1OGz9rZz
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) February 24, 2026
Newcastle fiton spektaklin me gola, Qarabag del me kokën lart
Në ndeshjen tjetër, Newcastle United mposhti Qarabag me rezultat 3-2 në një duel plot ritëm dhe emocione.
Sandro Tonali kaloi vendasit në epërsi që në minutën e 4-t, ndërsa Joelinton dyfishoi shifrat vetëm dy minuta më vonë. Qarabagu reagoi në pjesën e dytë me golat e Duran dhe Cafar, duke barazuar përkohësisht rezultatin, por Sven Botman realizoi golin vendimtar në minutën e 52-të për 3-2.
Job done ☑️
We progress into the @ChampionsLeague Round of 16! 🙌 pic.twitter.com/exyIlDTqCX
— Newcastle United (@NUFC) February 24, 2026
Megjithatë, kualifikimi ishte praktikisht i siguruar që në ndeshjen e parë, ku Newcastle kishte triumfuar bindshëm 6-1.
Me rezultat të përgjithshëm dominues, skuadra angleze kalon me meritë në fazën tjetër. /Telegrafi/