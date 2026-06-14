Bastisje në Gostivar, privohet nga liria një person për posedim të substancave narkotike
Më 13 qershor 2026, rreth orës 09:50, policia e Gostivarit ndaloi një 56-vjeçar me inicialet E.N. Gjatë një bastisjeje të realizuar në banesën dhe hapësirat e tij ndihmëse, me urdhër të gjykatës, u gjet një substancë e fortë me ngjyrë kafe, e cila u sekuestrua nga autoritetet.
Pas arrestimit, ai u shoqërua në stacion policor, ndërsa pas përfundimit të procedurave dhe dokumentimit të rastit pritet të ngrihet kallëzimi përkatës.
“Më 13.06.2026, në orën 09:50, nëpunës policorë nga Zyra e Jashtme e Çështjeve Kriminalistike Gostivar e privuan nga liria E.N. (56) nga Gostivari. Gjatë bastisjes në shtëpinë e tij dhe në hapësirat ndihmëse në Gostivar, të realizuar me urdhër gjykate, është gjetur dhe sekuestruar një substancë e fortë me ngjyrë kafe. Personi është mbajtur në stacion policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të ngrihet kallëzim përkatës”, thuhet në njoftimin e policisë.