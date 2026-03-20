Bastisje në Berovë, zbulohen armë dhe mjete piroteknikev
Më 19 mars 2026, me urdhër të Gjykatës Themelore në Koçan, oficerët policorë të DBK Berovë kryen një kontroll në një objekt ndihmës në Berovë, në pronësi të D.P. (38) nga Shkupi, i cili jeton në Berovë.
Gjatë kontrollit, u zbuluan dhe u sekuestruan një pushkë gjuetie "TOZ 63" kalibri 16 mm, 53 fishekë gjuetie të të njëjtit kalibër, si dhe mjete piroteknike, fishekë dhe një raft për municion.
Pas zbardhjes dhe dokumentimit të plotë të rastit, kundër personit do të ngrihen akuza përkatëse në përputhje me nenin 396 të Kodit Penal./Telegrafi/
