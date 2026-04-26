Barishtja më e keqe në kopsht nuk është bari: Dredhka përhapet nën tokë dhe pushton gjithçka
Duket e pafajshme, por rrënja e saj krijon rrjetë nën dhe. Nëse hiqet vetëm sipërfaqja, ajo rikthehet përsëri
Barishtja që duket e padëmshme, por në të vërtetë pushton gjithçka përreth, është dredhka. Kjo bimë zvarritëse me gjethe të buta dhe lule të bardha, në pamje të parë duket e qetë, ndërsa në realitet mbyt ngadalë gjithçka që keni mbjellë, ujitur dhe ruajtur me muaj. Nëse e lini të përhapet, shumë shpejt kuptoni se nuk bëhet fjalë për një bezdi të vogël, por për problem serioz në kopsht.
Dredhka nuk është barishte që e shkulni një herë dhe e harroni. Forca e saj qëndron te rrënja, e cila depërton thellë dhe përhapet horizontalisht, duke krijuar rrjetë nën tokë. Pikërisht për këtë arsye rikthehet edhe kur mendoni se e keni larguar. Nëse mbetet qoftë edhe pjesa më e vogël, ajo del sërish. Ky është gabimi kryesor që bëjnë shumica: largojnë atë që shihet, jo shkakun.
Reagimi i parë zakonisht është i njëjtë: merrni dorezat dhe filloni ta shkulni. Problemi është se shpesh këputet vetëm kërcelli, ndërsa rrënja mbetet e paprekur. Dhe pas pak ditësh, sikur të mos kishte ndodhur asgjë, ajo shfaqet përsëri.
Gabimi i dytë është heqja e rastësishme. Dredhka kërkon luftë të vazhdueshme. Nëse e largoni një herë në dy javë, i jepni kohë të rikuperohet dhe të forcohet sërish. Lufta me të nuk është veprim i vetëm, por proces që zgjat me javë.
Një tjetër gjë që shpesh neglizhohet është toka. Dredhka e do tokën e butë, të pasur dhe me lagështi, pikërisht atë që e përgatisni me kujdes për bimët tuaja. Pra, pa dashje i krijoni kushtet ideale, transmeton Telegrafi.
Çfarë jep rezultate?
Nëse doni ta frenoni vërtet, duhet të shkoni më thellë se sipërfaqja. Më efikasja është heqja mekanike e gjithë rrënjës, me durim. Toka duhet hapur lehtë dhe rrënja të nxirret me kujdes, pa u këputur. Nuk është e shpejtë, por është mënyra më afatgjatë.
Ndihmon shumë edhe mulçerimi. Një shtresë materiali organik, si kashta, lëvorja e drurit ose bari i tharë, bllokon dritën dhe ngadalëson rritjen e dredhkës. Nuk është zgjidhje e menjëhershme, por e dobëson dukshëm.
Ekzistojnë edhe mjete natyrale si uthulla ose uji i valuar, por ato veprojnë kryesisht në pjesën sipërfaqësore të bimës. Mund ta dobësojnë, por nuk e zgjidhin problemin nëse rrënja mbetet.
Mjetet kimike mund të jenë efikase, por ato nuk bëjnë dallim mes barishtes dhe bimëve që doni të ruani. Nëse përdoren, duhet kujdes i madh dhe aplikim i saktë.
Pse rikthehet vazhdimisht?
Dredhka mbijeton sepse ka sistem. Rrënja e saj nuk është një bimë e vetme, por rrjetë që rigjenerohet. Prandaj çelësi është këmbëngulja dhe ritmi. Heqja e rregullt, bllokimi i dritës dhe kontrolli i tokës e dobësojnë me kohë.
Nuk është proces i shpejtë, por funksionon. Kopshti nuk kthehet në ekuilibër brenda natës, por me përkushtim dhe vazhdimësi. /Telegrafi/