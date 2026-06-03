Bardhyl Hasanpapaj i përgjigjet Veton Surroit me 8 pika për 8 pikat e tij për presidenten Osmani
Polemikat rreth aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese dhe deklarimeve të Presidentes Vjosa Osmani kanë nxitur një përplasje argumentesh mes publicistit Veton Surroi dhe juristit Bardhyl Hasanpapaj, shkruan Gazeta Infokus.
Pas qëndrimeve të shprehura nga Surroi lidhur me interpretimin e vendimit të Gjykatës Kushtetuese për dekretin presidencial, Hasanpapaj ka reaguar publikisht me një sqarim të detajuar në tetë pika, duke kundërshtuar vlerësimet e tij dhe duke argumentuar se Gjykata nuk ka konstatuar asnjë shkelje kushtetuese nga Presidentja Osmani.
Hasanpapaj, i cili është Dr. Sc., profesor universitar, jurist dhe analist i njohur në mediat kosovare, thekson se debati nuk duhet të përqendrohet në pyetjen nëse dekreti ka prodhuar efekt juridik, por nëse Presidentja ka shkelur Kushtetutën. Sipas tij, Gjykata Kushtetuese nuk ka konstatuar një shkelje të tillë.
Në reagimin e tij, ai argumenton se ekziston një dallim i qartë juridik ndërmjet një akti që nuk prodhon efekt juridik dhe një akti që përbën shkelje të Kushtetutës, duke theksuar se Gjykata ka konstatuar vetëm të parën.
Hasanpapaj vlerëson gjithashtu se nuk qëndron pretendimi se Gjykata ka rrëzuar arsyetimin e Presidentes Osmani. Sipas tij, aktgjykimi konfirmon premisën themelore se Presidenti duhet të zgjidhet të paktën 60 ditë para përfundimit të mandatit të Presidentit në detyrë, ndërsa trajton vetëm rrethanat e jashtëzakonshme të krijuara pas zgjedhjeve të parakohshme dhe konstituimit të vonuar të Kuvendit.
Sipas Hasanpapajt, afati 34-ditor i përcaktuar nga Gjykata nuk është korrigjim i një shkeljeje kushtetuese, por një zgjidhje për një situatë të jashtëzakonshme që Kushtetuta nuk e kishte parashikuar në mënyrë eksplicite.
Ai thekson se po të kishte pasur shkelje kushtetuese, Gjykata do ta kishte konstatuar qartë në dispozitiv dhe arsyetim, pasi gjykatat kushtetuese nuk komunikojnë përmes insinuatave, por përmes konstatimeve të drejtpërdrejta juridike.
Hasanpapaj është gjithashtu kandidat për deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) në zgjedhjet e ardhshme, ku garon me numrin 34 në listën zgjedhore të kësaj partie.