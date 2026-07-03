Barcelona pajis punëtorët me byzylykë që masin temperaturën e trupit
Ndërsa Spanja tashmë po vuan nga valët e njëpasnjëshme të të nxehtit që shkaktuan më shumë se 1,000 vdekje në qershor, Barcelona ka filluar t'u shpërndajë punonjësve të saj në natyrë byzylykë monitorimi të nxehtësisë për të vepruar si një sistem paralajmërimi i hershëm për rreziqet shëndetësore.
Qyteti ka shpërndarë rreth 1,400 byzylykë për stafin që punon jashtë, duke përfshirë pastruesit e rrugëve, ekipet e ndriçimit, punonjësit e parkut dhe punonjësit e menaxhimit të mbeturinave.
Është pjesë e një shtytjeje për t'u përshtatur ndaj ndryshimeve klimatike "gjithnjë e më agresive", sipas Pep Llimona, koordinator parandalimi i shërbimit të parqeve dhe kopshteve të qytetit.
Byzylyku mat temperaturën e trupit të punëtorëve dhe lëshon një tingull dhe dridhje nëse ndjen se personi që e mban është në rrezik.
Nëse kjo ndodh, ata duhet të ndalojnë punën.
Raportohet se një numër punëtorësh rruge kanë vdekur vitet e fundit në të gjithë Spanjën, ndërsa temperaturat janë rritur ndjeshëm, duke shkaktuar ndryshime në modelet dhe kushtet e punës.
Ashtu si pjesa më e madhe e Evropës, Spanja ka qenë duke përjetuar vapë të fortë javët e fundit.
Vendi është përgatitur për një valë të dytë të nxehti që fillon në fundjavë. /Telegrafi/