Banorët shfaqen me paraqitje elegante pak para dasmës në Big Brother
Banorët e Big Brother VIP Albania 5 janë bërë gati për dasmën që do të zhvillohet në shtëpi.
Çifti, i cili do të martohet sivjet, është përzgjedhur DJ Gimbo dhe Selin Bollati.
Derisa ka mbetur edhe pak që nga nisja e ceremonisë, banorët janë parë të kuruar deri në detaje.
Djemtë e shtëpisë duken elegant me kostume, kryesisht në ngjyrë të zezë.
E nga ana tjetër femrat kanë zgjedhur fustane me ngjyra të ndryshme për eventin.
Foto: YouTube
Gimbo gjithashtu shfaqet me kostum të zi dhe me syze, ku në të ka shkruar: “Me fat”.
Mbetet për t’u parë se si do të zhvillohet dasma dhe nëse do të ketë ndonjë incident. /Telegrafi/
Foto: YouTube
- YouTube www.youtube.com
Top Lajme
BBVK
Jobs
Real Estate