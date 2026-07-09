Nëse po kërkoni një hapësirë komode për jetesë moderne, pranë gjithçkaje që ofron qyteti, kjo banesë në Qendër të Prishtinës mund të jetë zgjedhja e duhur.E pozicionuar në Sheshin “Edit Durham”, afër Buffalo, banesa ndodhet në një nga zonat më të kërkuara të Prishtinës, me qasje të lehtë në shërbime, institucione dhe hapësira të ndryshme urbane. Me sipërfaqe prej 66.13m², përkatësisht 80m² bruto, ajo ofron organizim praktik të hapësirave dhe kushte të përshtatshme për banim komod në qendër të qytetit.
Banesa përfshin qëndrim ditor, kuzhinë me tryezari, dy dhoma gjumi, banjo, tualet, depo dhe ballkon. Orientimi nga lindja dhe veriu i mundëson ndriçim natyral, ndërsa sistemi i ngrohjes me Termokos e bën më të përshtatshme për çdo sezon.
Prona është pjesërisht e mobiluar, me sallon, kuzhinë dhe banjo, ndërsa ndërtesa është e pajisur me ashensor.
Lokacioni në Qendër ofron qasje të shpejtë në institucione, shkolla, çerdhe, shërbime shëndetësore, lokale afariste dhe hapësira të tjera të nevojshme për një jetë urbane aktive.
Banesa ka fletë poseduese, dokumentacioni realizohet te noteri, ndërsa çmimi i shitjes është 190,000 euro.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 dhoma gjumi
- 2 banjo
- 1 Tarracë
- Me fletë poseduese
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Lindje, Veri
- Mobilimi: Salloni, Kuzhina, Banjo
- Sistemi i ngrohjes: TermoKos
- Ashensor
Kontakti:
Agjenti: Qendresa Balaj
Emaili: qendresa.balaj@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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