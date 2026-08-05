Bajrami: LDK e do pozitën e presidentit, jo të kryeministrit
Deputetja e zgjedhur e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami deklaroi sot para gazetarëve se, nëse LDK-ja do të merrte pozitën e presidentit do të arrihej një balancë e pushteteve.
Bajrami në një deklaratë për media tha se atëherë do ta konsideronin me shumë kuriozitet ofertën e lëvizjes Vetëvendosje për ndarje pushteti.
“Kur kemi marrëveshje të tilla ku do të thosha ofrohet nga zoti Kurti disa pozita në qeveri të cilat në fakt pas disa javëve edhe mund t'i marrë, po edhe marrëveshje të tjera ku LDK-ja potencialisht mund ta marrë pozitën e presidentit dhe kjo konsideroj që është një balancë e pushteteve për Kosovën dhe pastaj natyrisht që do ta konsiderojmë me shumë seriozitet”, tha Bajrami.
Ajo tha se është kundër shkuarjes prapë në zgjedhje dhe se është pro një marrëveshjeje të mirë për Kosovën, rrjedhimisht edhe për LDK-në.
“Por ajo çka mund të them është që kategorikisht jam kundër shkuarjes prapë në zgjedhje dhe jam për një marrëveshje të mirë, e cila është marrëveshje e mirë për Kosovën, rrjedhimisht edhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës gjithmonë ka pasur në interes interesin e Kosovës dhe kështu konsideroj që duhet të jetë, duhet të mbizotërojë dhe t'i mbyllë dritaret secilit interes personal”, shtoi ajo, raporton kp.
Gjatë deklarimit, Bajrami potencoi se nuk do e pranonin pozitën e kryeministrit nëse do t'jua ofrojë Kurti, ndërsa mohoi se ka informacione nëse do të ketë edhe sot takim mes tyre dhe Kurtit.
Ndërsa, sa i përket emrit për president të propozuar nga ky subjekt politik, Bajrami u shpreh se kryetari i partisë do të kthehet në grupin parlamentar dhe të shohë se kush nga kandidatët mund t’i marr votat e mjaftueshme.