Bahreini: U shënjestruam nga dronë iranianë pas sulmeve amerikane ndaj Iranit
Bahreini tha se ishte shënjestër e “një numri” dronësh iranianë të shtunën, duke akuzuar Teheranin për “minimin e përpjekjeve për paqe” në rajon.
Në një deklaratë, ministria e jashtme e vendit tha se sulmet ishin një “kërcënim i hapur për sigurinë e qytetarëve dhe banorëve”.
Kjo vjen pasi ushtria e Shteteve të Bashkuara kreu sulme kundër Iranit të premten.
Komanda Qendrore e SHBA-së njoftoi se aeroplanët amerikanë kishin goditur vendet e magazinimit të raketave dhe dronëve iranianë, si dhe vendet e radarëve bregdetarë, në përgjigje të goditjes së Iranit ndaj anijes M/V Ever Lovely me një dron sulmi me një drejtim, ndërsa ajo lundronte në Ngushticën e Hormuzit.
“Anija mallrash me flamur të Singaporit po dilte nga Ngushtica e Hormuzit përgjatë bregdetit të Omanit në kohën e sulmit të Iranit”, tha CENTCOM, duke shtuar se forcat iraniane kishin “shkelur qartë” marrëveshjen e armëpushimit.
“Sjellja e rrezikshme e Iranit minoi lirinë e lundrimit, ndërsa tregtia rrjedh gjithnjë e më shumë përmes korridorit jetësor të tregtisë ndërkombëtare”, vazhdoi deklarata.
“Forcat e CENTCOM vazhdojnë të ofrojnë koordinim dhe mbështetje për kalimin e sigurt të anijeve tregtare që kalojnë nëpër ngushticë”, përfundon ajo. /Telegrafi/