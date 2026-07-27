Autostrada Kërçovë-Ohër me kosto rekord
Ndërmarrja publike “Rrugët Shtetërore” do të ndihmohet ndër të tjerash financiarisht edhe me huazime nga kompanitë e tjera shtetërore për të shlyer një pjesë të këstittë kredisë ndaj kompanisëkreditorit kinez.Me fjalë tjera, në pritje të rishikimit të buxhetit, Qeveria po merr hua për të shlyer borxhet e saj. Para dy javësh, në një seancë, Qeveria vendosi të marrë një kredi pa interes prej 7 milionë eurosh nga M-Nav. Ose thënë ndryshe, për të paguar për autostradën Kërçovë – Ohër, në një seancë qeveritare më 14 korrik, u miratuan miratime që “Rrugët Shtetërore” të marrë kredi nga “Navigacioni Maqedonas”, Lotaria Shtetërore dhe operatori i transmetimit të energjisë elektrike MEPSO. Kryeministri thotë se qeveria po i përdor ato për të shlyer borxhet e prapambetura nga kreditë bankare.
“Fondet do të përdoren për të shlyer një kredi ndaj bankës kineze për autostradat dhe të njëjtat fonde do t’u kthehen kompanive në gusht. Pra, është thjesht një procedurë e zakonshme që është bërë shumë herë në të kaluarën, në mënyrë që në gusht këto fonde t’i kthehen M-nav, Lotarisë Maqedonase dhe MEPSO-s”, tha kryeministri HristijanMickoski.
Përndryshe, në fillim të prillit u tha se 175 milionë eurot e nevojshme për vazhdimin e financimit të autostradës Kërçovë – Ohër u siguruan nga Komercijalna Banka, Stopanska Banka – Shkup, NLB Banka, Sparkasse Banka dhe Halk Banka. Kjo pasoi pas ndërprerjes së financimit nga Banka kineze Exim. Në pranverë, në një përpjekje për të përshpejtuar zbatimin, së fundmi u nënshkrua një aneks i tetë i marrëveshjes me Sinohydro, me vlerë 186 milionë euro, duke rritur më tej strukturën finançiare të projektit. Më parë, Banka Kineze Exim e Kinës refuzoi të miratonte 175 milionë euro shtesë, për shkak të garancive të mëparshme se nuk do të nevojiteshin fonde të reja. Tani financimi posigurohet nga Ndërmarrja Publike për Rrugët Shtetërore.
Aneks i ri i Marrëveshjes për ndërtimin e autostradës Kërçovë-Ohër, do të mundësojë përfundimin e punimeve ndërtimore në autostradën që është në ndërtim e sipër, ndërsa afati i rishikuar për përfundim është 31 maji 2027, që parashikon edhe 151 ditë për marrjen e lejes së përdorimit të autostradës.
Financimi shtesë është për aktivitetet që u njoftuan për stabilizimin e rrëshqitjeve të dheut duke ndërtuar 14 galeri, duke instaluar tampona elastikë, duke ndërtuar rrugë paralele hyrëse që nuk ishin planifikuar të lidhnin zonat e populluara, si dhe për një qendër kontrolli për tunelet.
Fillimisht, për ndërtimin ishin planifikuar 374 milionë euro, por me anekset që janë shtuar me kalimin e viteve, kostoja e autostradës është rritur ndjeshëm dhe deri më tani janë realizuar pothuajse 560 milionë euro, ose mbi 93 përqind e shumës së planifikuar për ndërtimin e autostradës Kërçovë – Ohër. Nëse shuma e paguar deri më tani është më e madhe se 93 përqind e shumës së planifikuar, atëherë shuma përfundimtare, sipas parashikimeve të mëparshme, duhet të kishte arritur në afër 600 milionë euro. Nëse kësaj shume prej rreth 600 milionë eurosh i shtohen edhe 186 milionë euro nga aneksi i tetë i ri, ndërtimi i autostradës po i afrohet limitit prej 800 milionë eurosh.
Në ndërkohë, Revizioni Shtetëror thekson mungesën e një qasjeje sistematike dhe analitike dhe gatishmërinë e pamjaftueshme në planifikimin, projektimin, ndërtimin dhe rikonstruksionin e pjesëve rrugore në të gjithë vendin, gjë që shkaktoi rritje të vlerës së kontratave të lidhura dhe zgjatje të afatit për ndërtimin/rikonstruksionin e seksioneve.
Në raporte, arsyet kryesore për ngadalësimin e ndërtimit të seksionit, përveç mangësive të projektit, përmenden edhe: shpronësimi i vonuar për shkak të marrëdhënieve juridike të pazgjidhura pronësore, si dhe shpronësimi shtesë i tokës për shkak të nevojës së shfaqur për të zbutur prerjet e shpateve, nevoja për dislokim të objekteve të infrastrukturës mbitokësore dhe nëntokësore (linjat e energjisë elektrike, linjat e transmetimit dhe komunikimit të energjisë, instalimet e ujësjellësit dhe kanalizimeve), si dhe objektet individuale banimi dhe tregtare që përkojnë me gjurmën e seksionit, miratimi i landfilleve të reja në terren, për shkak të rritjes së gërmimeve të pritura në prerje gjatë zbutjes së shpateve të paqëndrueshme dhe numrit të pamjaftueshëm të personelit teknik, mekanizimit dhe pajisjeve të ofruara nga kontraktues.(koha.mk)