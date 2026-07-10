Autoriteti Palestinez cakton datën për zgjedhjet e para të mëdha në dy dekada
Autoriteti Palestinez ka njoftuar se zgjedhjet legjislative do të mbahen në muajin nëntor, duke shënuar procesin e parë të madh zgjedhor në territoret palestineze pas rreth 20 vitesh.
Presidenti palestinez, Mahmoud Abbas, ka nxjerrë një dekret për organizimin e zgjedhjeve, të cilat janë caktuar për 28 nëntor. Ky do të jetë votimi i parë parlamentar që nga viti 2006, pasi zgjedhjet e planifikuara më herët u shtynë.
Vendimi vjen në një periudhë të vështirë politike për palestinezët, të ndarë prej vitesh mes Autoritetit Palestinez, i cili kontrollon pjesë të Bregut Perëndimor, dhe Hamasit, që ka kontrolluar Rripin e Gazës, shkruan aljazeera.
Zgjedhjet shihen si një përpjekje për të rinovuar legjitimitetin politik të institucioneve palestineze dhe për t’iu përgjigjur kërkesave ndërkombëtare për reforma. Megjithatë, mbeten pikëpyetje të mëdha për mënyrën se si do të zhvillohet procesi, veçanërisht në Gazë, e cila është dëmtuar rëndë nga lufta.
Autoritetet palestineze përballen me sfida të shumta, përfshirë organizimin e votimit në të gjitha territoret palestineze, pjesëmarrjen politike dhe çështjen e sigurisë.
Nëse zhvillohen sipas planit, këto zgjedhje mund të jenë ndryshimi më i madh politik në skenën palestineze që nga përplasja mes Hamasit dhe Fatahut pas zgjedhjeve të vitit 2006. /Telegrafi/