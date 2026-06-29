Australia shtrëngon kontrollin mbi rrjetet sociale, gjoba deri në 99 milionë dollarë për shkeljen e ligjit
Qeveria australiane ka njoftuar se do të dyfishojë gjobën maksimale për platformat që shkelin ligjet e moshës minimale për përdorimin e rrjeteve sociale në 99 milionë dollarë (rreth 86.9 milionë euro).
BBC raporton se ndryshimi në ligj do të thotë gjithashtu se Komisioneri i Sigurisë Elektronike do të jetë në gjendje t’i detyrojë kompanitë të ofrojnë prova të hapave që kanë ndërmarrë për t’u përmbajtur ndalimit.
Në Australi, fëmijëve nën moshën 16 vjeç u është ndaluar hyrja në dhjetë platforma që nga 10 dhjetori i vitit të kaluar.
Autoritetet e vendit kanë nisur hetime për mosrespektimin e supozuar të rregullave nga pesë platforma të ndaluara për fëmijë nën moshën 16 vjeç – Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok dhe YouTube.
Në raportin e tij, Komisioni i Sigurisë Elektronike, i cili është rregullatori i pavarur i vendit, tha se shtatë nga dhjetë fëmijë nën moshën 16 vjeç që kishin një llogari në rrjete sociale para ndalimit, ende kishin “një farë qasje” në ato rrjete. /Telegrafi/