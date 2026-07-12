Audi regjistron rënie të shitjeve, por modelet e reja japin shpresë
Audi raportoi dërgesat e tremujorit të dytë të vitit 2026 në SHBA, duke dërguar 38,030 automjete gjatë tre muajve të dytë të vitit.
Ky numër është 3.0 për qind më i ulët nga 39,241 automjetet e dërguara në tremujorin e dytë të vitit 2025.
Audi ka dërguar 67,916 vetura të reja deri më tani në vitin 2026, 17.0 për qind më pak se gjysma e parë e vitit 2025 kur shiti 81,951 njësi.
Ndërsa shitjet e përgjithshme kanë rënë, si për tremujorin e dytë ashtu edhe për gjysmën e parë të vitit, ka disa pika pozitive në linjë.
Automjetet e mëposhtme panë rritje në tremujorin e dytë:
A3: rritje prej 9%;
A5: rritje prej 9%;
A6: rritje prej 32%.
A5 dhe A6 u ridizajnuan së fundmi, gjë që është një lajm pozitiv për Audi.
Kjo tregon se klientët po reagojnë pozitivisht ndaj modeleve të reja të kompanisë dhe shitjet po ecin në drejtimin e duhur. /Telegrafi/