Audi Q7 i ri me sinjalizues "të së ardhmes"
Audi po përgatit një risi teknologjike për modelin e ri Q7, e cila mund të ndryshojë mënyrën se si shoferët komunikojnë me pjesëmarrësit e tjerë në trafik.
Sipas raportimeve, automjeti do të pajiset me një sistem të avancuar të sinjalizimit, ku treguesit e kthesave nuk do të kufizohen më vetëm në drita tradicionale, por do të projektohen drejtpërdrejt në sipërfaqen e rrugës gjatë natës.
Ky sistem pritet të shfaqë shigjeta të ndritshme ose sinjale vizuale në asfalt, duke treguar qartë drejtimin që automjeti do të marrë. Ideja kryesore është rritja e sigurisë në komunikimin rrugor, sidomos në kushte të errëta, shi, mjegull apo në zona me ndriçim të dobët, ku sinjalet klasike shpesh mund të jenë më pak të dukshme.
Sipas ekspertëve të industrisë automobilistike, kjo teknologji përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt asaj që quhet “komunikim vizual inteligjent” mes automjeteve dhe ambientit përreth.
Në vend që shoferët e tjerë të mbështeten vetëm në dritat anësore të makinës, informacioni i manovrës do të projektohet në mënyrë më të drejtpërdrejtë në fushën e tyre të shikimit.
Përveç aspektit të sigurisë, kjo risi shihet edhe si pjesë e garës mes prodhuesve të makinave luksoze për të sjellë teknologji gjithnjë e më futuriste, që e bëjnë drejtimin më intuitiv dhe më të ndërveprueshëm. Sisteme të ngjashme të ndriçimit adaptiv dhe projeksioneve në rrugë janë tashmë në faza testimi te disa prodhues të tjerë, por implementimi në një model si Audi Q7 do të ishte ndër përdorimet më të avancuara deri më tani.
Megjithatë, ende nuk janë publikuar detaje teknike zyrtare nga Audi për mënyrën e saktë të funksionimit të sistemit apo për tregjet ku do të jetë i disponueshëm. Ekspertët besojnë se, nëse teknologjia rezulton e suksesshme, ajo mund të bëhet standard i ri në industrinë automobilistike në vitet e ardhshme.
Në thelb, bëhet fjalë për një hap drejt makinave që “komunikojnë” më qartë me rrugën dhe përdoruesit e saj, duke e çuar sinjalizimin e kthesave në një nivel krejtësisht të ri vizual dhe teknologjik. /Telegrafi/