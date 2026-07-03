Audi heq dorë nga modelet globale, kalon në personalizim sipas rajoneve
Prodhuesi gjerman i automjeteve, Audi po përgatit një ndryshim të rëndësishëm në strategjinë e tij globale, duke braktisur modelin tradicional të “një makine për të gjithë botën” dhe duke kaluar drejt zhvillimit të veturave të përshtatura sipas tregjeve rajonale.
Sipas raportimeve nga industria, ky vendim vjen si përgjigje ndaj dallimeve gjithnjë e më të mëdha në kërkesat e konsumatorëve në Evropë, Azi dhe Amerikë, me tregun kinez që luan rol gjithnjë e më të madh në orientimin e prodhuesve të mëdhenj të automobilave.
Drejtues të Audi-t kanë bërë të ditur se ideja e një modeli të vetëm global, i cili shitet njësoj në të gjitha tregjet, nuk është më efikase. Në vend të saj, kompania synon të zhvillojë automjete që përshtaten me kërkesat specifike të çdo rajoni, si në dizajn, ashtu edhe në teknologji.
Ky ndryshim shihet si një hap strategjik për të rritur konkurrueshmërinë në tregjet ku preferencat e konsumatorëve ndryshojnë ndjeshëm.
Një nga shembujt më të qartë të kësaj qasjeje është Kina, ku Audi tashmë ka krijuar bashkëpunime të veçanta dhe modele të dedikuara për këtë treg, të cilat nuk shiten në tregje të tjera.
Kjo tregon orientimin e ri të kompanisë drejt një strukture më të fragmentuar prodhimi dhe zhvillimi.
Sipas analizave të industrisë, konsumatorët evropianë vazhdojnë të preferojnë thjeshtësi dhe kontroll më të madh fizik në automjete, ndërsa tregjet aziatike kërkojnë më shumë teknologji digjitale, sisteme të avancuara infotainment dhe zgjidhje të bazuara në inteligjencë artificiale.
Pikërisht këto dallime po e shtyjnë Audin drejt një modeli zhvillimi më fleksibël dhe të personalizuar.
Ndryshimet strategjike pritet të reflektohen edhe në gjeneratat e ardhshme të automjeteve të kompanisë, përfshirë modele të reja elektrike që do të prezantohen në vitet në vijim.
Audi synon gjithashtu të rishikojë gjuhën e dizajnit dhe përvojën e brendshme të kabinës, duke kombinuar teknologjinë moderne me elemente më tradicionale të përdorimit.
Me këtë hap, Audi sinjalizon një ndryshim të madh në industrinë automobilistike, duke iu larguar standardizimit global dhe duke u orientuar drejt një modeli më të personalizuar prodhimi, i cili synon të pasqyrojë më saktë kërkesat e tregjeve lokale. /Telegrafi/