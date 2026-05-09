Aubameyang përjashtohet nga ekipi pasi e spërkati menaxherin me një fikës zjarri
Olympique Marseille e ka larguar Pierre-Emerick Aubameyang un nga skuadra e tyre për ndeshjen e së dielës kundër Le Havre pas një incidenti në qendrën stërvitore të klubit La Commanderie. Sulmuesi gabonez u ndëshkua për një shaka të ashpër që përfshinte një fikës zjarri.
E gjitha filloi të enjten në mbrëmje, kur disa lojtarë të Marseille, të frustruar që duhej të kalonin një natë tjetër në izolim në kampin e tyre stërvitor, shkaktuan një rrëmujë brenda rezidencës sportive të klubit.
Aubameyang thuhet se udhëhoqi një grup lojtarësh nëpër dhoma të ndryshme në atë që burimet e përshkruan si një përpjekje për të "krijuar pak atmosferë".
🚨 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗟𝗘! Pierre-Emerick Aubameyang has been 𝗗𝗥𝗢𝗣𝗣𝗘𝗗 from the Marseille squad after allegedly 𝗦𝗣𝗥𝗔𝗬𝗜𝗡𝗚 sporting director staff member Bob Tahri with a fire extinguisher! 🧯😭
Bob Tahri was reportedly in charge of enforcing the curfew at the training… https://t.co/cGknUybY1h pic.twitter.com/y9c0Y5uOnX
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 9, 2026
Megjithatë, situata u përshkallëzua kur dyshohet se një fikës zjarri u përdor për të spërkatur Bob Tahrin, menaxherin e ekipit përgjegjës për zbatimin e orës policore të ekipit.
Shtrati dhe sendet e tij personale u spërkatën gjithashtu. Tahri thuhet se reagoi me zemërim ndaj incidentit dhe informoi menaxhmentin e klubit.
🚨 AUBAMEYANG 🇬🇦 A ASPERGÉ BOB TAHRI AVEC UN EXTINCTEUR ☠️🧯
Aubam a foutu “un joyeux bordel” dans plusieurs chambres en emmenant une dizaine de joueurs avec lui.
Bob Tahri l’a très mal pris même si Aubameyang voulait juste “mettre de l’ambiance”.
Le Gabonais s’est excusé.… https://t.co/qdUK9d7q0l pic.twitter.com/7rFOQlzkaU
— BeFootball (@_BeFootball) May 9, 2026
Kërkimi i faljes nuk mjaftoi
Presidenti i përkohshëm i Marsejës, Alban Juster, dhe presidenti i ardhshëm Stephane Richard u takuan me ekipin të premten për të përcaktuar faktet, pas së cilës vendosën ta sanksionojnë Aubameyang.
Ish-sulmuesi i Arsenalit dhe Barcelonës i ka kërkuar falje si Tahrit, ashtu edhe udhëheqjes së klubit, por kjo nuk e shpëtoi atë nga përjashtimi nga skuadra. /Telegrafi/