Atletico Madridi zhvillon bisedime për transferimin e yllit të Barcelonës
Atletico Madrid thuhet se ka zhvilluar bisedime për një transferim të mundshëm të Marc Bernal, ndërsa interesi për mesfushorin e Barcelona po rritet, sipas raportimeve të AS.
Raporti thekson se drejtori sportiv Mateu Alemany është takuar së fundmi me agjentin e Bernal, duke sinjalizuar një interes serioz nga ana e Atleticos, teksa klubi po planifikon për të ardhmen.
Vetëm 18 vjeç, Bernal vlerësohet shumë brenda Barcelona, pasi ka lënë përshtypje pozitive te trajneri Hansi Flick me qetësinë dhe pjekurinë e tij në mesfushë.
Aktualisht, lojtari i ri është jashtë fushave për shkak të një dëmtimi në kyçin e këmbës, i cili e ka lënë jashtë ndeshjeve të fundit dhe e bën të dyshimtë për sfidën e kthimit në Ligën e Kampionëve pikërisht ndaj Atletico Madrid.
Pavarësisht besimit të madh brenda klubit për potencialin e tij, konkurrenca në mesfushë mbetet shumë e fortë, me lojtarë si Pedri, Gavi, Frenkie De Jong dhe Marc Casado që luftojnë për minuta në fushë.
Barcelona së fundmi i ka rinovuar kontratën Bernal deri në vitin 2029 dhe nuk është në kërkim aktiv për ta shitur, megjithëse raportohet se Marc Casado ka më shumë gjasa të largohet nëse ndodhin ndryshime në repartin e mesfushës./Telegrafi/