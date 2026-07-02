Asnjëherë nuk duhet t’i lani këto rroba në lavatriçe
Mirëmbajtja e duhur e veshjeve luan një rol kyç në ruajtjen e pamjes dhe cilësisë së tyre, veçanërisht kur bëhet fjalë për veshjet e preferuara dhe të ndjeshme.
Larja joadekuate dhe trajtimi i pakujdesshëm mund të çojnë në dëmtim, humbje të formës ose shkatërrim të përhershëm të pëlhurës.
Disa materiale nuk janë aspak të përshtatshme për larje në makinë larëse, pasi ato mund të ndryshojnë lehtësisht formën, të tkurren ose të humbasin strukturën.
Kur bëhet fjalë për kashmirin dhe leshin, larja në lavatriçe mund të shkaktojë tkurrje dhe deformim të rrobave. Veshje të tilla mund të mirëmbahen duke i larë me dorë në ujë të vakët me një detergjent të butë. Veshja duhet të laget, të lihet të qëndrojë, pastaj të shpëlahet butësisht dhe të thahet natyrshëm në një sipërfaqe të sheshtë.
Rregulla të ngjashme vlejnë edhe për mëndafshin. Edhe pse pastrimi kimik shpesh rekomandohet, mëndafshi mund të lahet edhe me dorë, duke përdorur ujë të ftohtë dhe detergjentë të butë. Pas larjes, është mirë që rrobat të thahen në hije, sepse ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell mund të çojë në ndryshim të ngjyrës dhe dëmtim të materialit.
Kujdes i veçantë duhet treguar me veshjet e strukturuara, siç janë xhaketat, kostumet dhe fundet me palosje. Edhe pse këto veshje mund të jenë bërë nga materiale cilësore, për shkak të ndërtimit dhe prerjes së tyre, ato nuk janë të përshtatshme për t’u larë në lavatriçe, pasi mund të humbasin lehtësisht formën e tyre. Pastrimi profesional kimik rekomandohet për veshje të tilla në mënyrë që të ruhet forma dhe jetëgjatësia e tyre.