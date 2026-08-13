Sa shpesh duhet ta pastroni tualetin? Ja çfarë rekomandojnë ekspertët
Pastrimi i tualetit është një nga ato punë shtëpiake që pak njerëzve u pëlqen, megjithatë, duhet të bëhet një herë në javë gjithsesi, së bashku me fshirjen dhe dezinfektimin e sipërfaqeve dy deri në tre herë në javë.
Ndërkohë që mund ta shtysh pastrimin e pluhurave dhe fshesës me korrent për disa ditë, një punë thjesht nuk mund të presë. Pastrimi i tualetit është në krye të listës së punëve të panegociueshme.
Shtyrja e pastrimit të tualetit çon në një grumbullim të shpejtë të baktereve, njollave kokëforta minerale dhe aromave të pakëndshme. Pra, nëse doni të shmangni mikrobet dhe fërkimin shtesë, duhet ta pastroni tualetin rregullisht.
Megjithatë, sa shpesh duhet ta pastroni në të vërtetë tualetin tuaj dhe a duhet ta pastroni atë plotësisht çdo herë?
Frekuenca e pastrimit të tualetit varet nëse përdoret çdo ditë apo herë pas here, siç është rasti me një tualet për mysafirë, por si udhëzues i përgjithshëm rekomandohet që një pastrim i plotë i një tualeti që përdoret çdo ditë të bëhet një herë në javë.
Megjithatë, nuk duhet ta lini për një javë të tërë pa e pastruar. Duhet ta fshini pjesën e jashtme të paktën dy ose tre herë në javë.
Rutina juaj e pastrimit duhet të varet gjithashtu nga numri i njerëzve që përdorin tualetin, veçanërisht nëse janë të sëmurë ose fëmijë. Në këto rrethana, rekomandohet pastrimi çdo katër ose pesë ditë.
Nuk duhet ta neglizhoni plotësisht pastrimin e tualeteve nëse përdoren rrallë, si p.sh. ato në banjot rezervë. Uji i ndenjur shkakton depozita minerale dhe, megjithëse përdoret rrallë, ka nevojë vetëm për një pastrim të lehtë çdo dy javë.
Një gjë tjetër që shumë njerëz harrojnë është dezinfektimi i furçës së tualetit. Spërkateni me dezinfektant, lëreni të thahet për 10 minuta dhe pastaj vendoseni përsëri në mbajtësen e saj.
Gjithashtu, ekspertët rekomandojnë përdorimin e një pastruesi për tualetin me bazë xheli, sepse ai ngjitet më mirë nën buzën e tualetit.