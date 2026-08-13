Bëni këtë veprim 10-sekondësh me ventilatorin dhe dhoma do të freskohet më shpejt
Vera ka qenë jashtëzakonisht e nxehtë këtë vit dhe nuk ka asgjë më të pakëndshme sesa të ndihesh i ngjitur pas divanit gjatë ditës ose të rrotullohesh në shtrat gjatë natës, ndërsa përpiqesh t’i shpëtosh vapës.
Shumica e njerëzve tashmë kanë blerë një ventilator për t’u freskuar, por nëse ende keni vapë pavarësisht se keni një të tillë, mund të jetë për shkak se po e vendosni në vendin e gabuar në shtëpi.
Është e zakonshme që ventilatori të vendoset në një cep për të mos penguar, por kjo mund ta bëjë atë më pak efikas, pasi ka nevojë për hapësirë të mjaftueshme për të qarkulluar ajrin siç duhet. Ekspertët e Next Day Fans kanë shpjeguar se ventilatorët funksionojnë më mirë për t’ju freskuar nëse vendosen në një hapësirë të hapur, ku ajri mund të hyjë dhe të qarkullojë lirshëm në dhomë.
Ata thanë: “Për t’i lejuar ventilatorët të shfrytëzojnë qarkullimin ekzistues të ajrit në dhomë, ata funksionojnë më mirë kur vendosen pranë një dritareje ose dere të hapur”.
Pse duhet ta zhvendosni ventilatorin?
Një nga gabimet më të mëdha që njerëzit bëjnë gjatë verës është ta vendosin ventilatorin në një cep ose ta shtyjnë pranë murit, por kjo vetëm do t’ju bëjë të shpenzoni energji elektrike pa përfituar sa duhet nga ventilatori.
Ventilatorët funksionojnë duke lëvizur ajrin nëpër dhomë, duke ndihmuar në largimin e nxehtësisë nga trupi juaj. Por kur ventilatori vendoset shumë pranë një sipërfaqeje, ai nuk mund ta qarkullojë ajrin në mënyrë aq efektive.
Nëse ventilatori ndodhet pranë një muri ose një mobiljeje, kjo pengon hyrjen e ajrit në pajisje dhe mund të bëjë që dhoma të vazhdojë të ndihet e nxehtë dhe e mbytur.
Zhvendosja e ventilatorit në një hapësirë më të lirë dhe lënia e të paktën 30 centimetrave hapësirë rreth tij mund të bëjë një ndryshim të dukshëm. Brenda pak minutash duhet të filloni ta ndieni veten më të freskët.
Një nga vendet më të mira për ta vendosur ventilatorin është pranë një dritareje ose dere të hapur, të drejtuar nga jashtë. Në këtë mënyrë, ai mund të ndihmojë në nxjerrjen e ajrit të ngrohtë nga brenda shtëpisë, ndërkohë që lejon hyrjen e ajrit më të freskët në dhomë.
Duhet vetëm disa sekonda për ta zhvendosur ventilatorin, por gjetja e vendit të duhur mund të bëjë një ndryshim të madh kur përpiqeni të qëndroni të freskët gjatë ditëve të nxehta të verës.
Si mund të freskoheni ndryshe gjatë verës?
Dritaret janë zakonisht një nga arsyet kryesore pse dhomat nxehen, pasi rrezet e diellit ngrohin ajrin dhe sipërfaqet pranë tyre.
Mbyllja e perdeve gjatë ditës mund të ndihmojë shumë, por mund të vendosni gjithashtu një peshqir të lagur ose një çarçaf të lagur mbi xhamin e dritares, pasi kjo ndihmon në largimin e nxehtësisë përpara se ajo të hyjë në shtëpi.
Ventilatorët mund të japin gjithashtu një ndjesi më të freskët nëse vendosni një tas me kuba akulli ose me ujë të ftohtë përpara tyre, por bëni kujdes që tasi të jetë në një distancë të sigurt nga pajisja elektrike, në mënyrë që uji të mos bjerë mbi të.
Nëse dëshironi të qëndroni të freskët gjatë natës, ndihmon gjithashtu të shmangni ngrënien e ushqimeve të rënda para gjumit dhe të bëni një dush të vakët, pasi kjo mund të ndihmojë trupin të freskohet më shpejt.