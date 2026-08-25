Asamblisti Betim Abdullahu i bashkohet Aleancës
Asamblisti i Komunës së Prishtinës, Betim Abdullahu, i është bashkuar Aleancës.
Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i AAK-së, Ardian Gjini, përmes një postimi në Facebook, ku ka vlerësuar përvojën e Abdullahut në institucionet lokale të kryeqytetit.
“Nga sot, Aleancës i bashkohet asambleisti i Komunës së Prishtinës, Betim Abdullahu”, ka shkruar Gjini.
Sipas tij, Abdullahu ka mbi 10 vjet përvojë në institucionet lokale të Prishtinës dhe së fundmi ka shërbyer si përfaqësues i qytetarëve në Kuvendin Komunal.
“Betimi sjell në Aleancë një përvojë të gjatë në shërbim të qytetarëve të Prishtinës, me mbi 10 vjet angazhim në institucionet lokale të kryeqytetit dhe, së fundmi, si përfaqësues i qytetarëve në Kuvendin Komunal të Prishtinës”, ka deklaruar Gjini.
Kryetari i AAK-së e ka falënderuar Abdullahun për vendimin për t’iu bashkuar kësaj partie.
“E falënderoj Betimin për besimin dhe vendimin për t’iu bashkuar Aleancës. Angazhimi i Betimit dhe i profesionistëve të tjerë në Aleancë na jep forcë për të shtyrë përpara procese të rëndësishme”, ka shkruar ai.
Gjini ka përgëzuar edhe kryetarin e AAK-së në Prishtinë, Kreshnik Smajlajn, për angazhimin në fuqizimin e degës së partisë në kryeqytet.
Në fund, Gjini i ka uruar mirëseardhje Abdullahut në AAK.
“Mirë se vjen në Aleancë, Betim!”, ka përfunduar ai. /Telegrafi/