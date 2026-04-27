As AAK nuk merr pjesë në seancën për presidentin
Besnik Tahiri, shef i grupit parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës tha se nuk do të marrin pjesë në seancën e Kuvendit të Kosovës për diskutim lidhur me zgjedhjen e presidentit.
Tahiri tha se diskutime serioze për presidentin ishin dashur të bëhen tash e tre muaj.
“AAK nuk ka qenë e ftuar në këto diskutime, nuk ka marrë pjesë dhe rrjedhimisht ne nuk marrim pjesë në një diskutim që sërish është një performancë publike”, tha Tahiri.
Ai shtoi se diskutimi i sotëm pritet të jetë "diskutim për të folur vetmëvete”, duke iu referuar partisë në pushtet, Lëvizjes Vetëvendosje.
Shefja e Grupit Parlamentar të LVV-së, Arbërie Nagavci, në fund të seancës së rregullt plenare, teksa po fliste për bordin e AKP-së, iu drejtua deputetëve të LDK-së, duke u thënë se po i pret nënshkrimet e tyre për një kandidat për president.
“E votojmë bordin [e AKP-së], vazhdojmë tutje sepse kemi ftuar edhe një seancë në orën 17:00, e kemi tema të rëndësishme besoj për të diskutuar, siç është tema për zgjedhjen e presidentin sepse po na presin të gjithë dhe unë po pres nënshkrimet tuaja”, tha Nagavci duke drejtuar dorën në anën ku janë të ulur 15 deputetët e LDK-së.
LDK ka thënë më herët se mund ta propozojë ish-presidenten Vjosa Osmani edhe për një mandat pesëvjeçar, por ka kërkuar që LVV-ja t’ia sigurojë 66 vota.
Nuk dihet nëse LVV-ja do ta pranojë këtë kërkesë të LDK-së.