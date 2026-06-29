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Një person është arrestuar në Prishtinë nën dyshimin se ka sulmuar dy persona dhe ka dëmtuar pronë, në një rast të ndodhur mbrëmjen e së shtunës.

Sipas Policisë, rreth orës 20:20 në rrugët e kryeqytetit, i dyshuari mashkull shtetas i Turqisë, dyshohet se nën ndikimin e alkoolit ka shkaktuar dëme materiale dhe ka sulmuar dy viktima, një mashkull dhe një femër shtetas të Kosovës.

Të dy viktimat kanë pranuar trajtim mjekësor për lëndimet e pësuara.

Policia ka bërë të ditur se i dyshuari është arrestuar në vendin e ngjarjes dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti po hetohet nga organet kompetente. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme