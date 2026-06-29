Arrestohet një shtetas turk në Prishtinë, dyshohet për sulm dhe dëmtim prone
Një person është arrestuar në Prishtinë nën dyshimin se ka sulmuar dy persona dhe ka dëmtuar pronë, në një rast të ndodhur mbrëmjen e së shtunës.
Sipas Policisë, rreth orës 20:20 në rrugët e kryeqytetit, i dyshuari mashkull shtetas i Turqisë, dyshohet se nën ndikimin e alkoolit ka shkaktuar dëme materiale dhe ka sulmuar dy viktima, një mashkull dhe një femër shtetas të Kosovës.
Të dy viktimat kanë pranuar trajtim mjekësor për lëndimet e pësuara.
Policia ka bërë të ditur se i dyshuari është arrestuar në vendin e ngjarjes dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti po hetohet nga organet kompetente. /Telegrafi/
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