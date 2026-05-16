Një person është arrestuar në Pejë nën dyshimin për kanosje ndaj zyrtarëve policorë.

Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 15.05.2026 rreth orës 22:48 në rrugën “Medlin Olbrajt”.

I dyshuari dyshohet se ka kanosur tre zyrtarë policorë gjatë kohës kur ata e kishin ndaluar për vozitje të vrullshme.

Policia ka bërë të ditur se në veturën e të dyshuarit është gjetur dhe konfiskuar një mjet i mprehtë në formë drapri.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është liruar në procedurë të rregullt.

