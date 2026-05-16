Arrestohet një person në Pejë pasi dyshohet se kanosi tre policë
Një person është arrestuar në Pejë nën dyshimin për kanosje ndaj zyrtarëve policorë.
Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 15.05.2026 rreth orës 22:48 në rrugën “Medlin Olbrajt”.
I dyshuari dyshohet se ka kanosur tre zyrtarë policorë gjatë kohës kur ata e kishin ndaluar për vozitje të vrullshme.
Policia ka bërë të ditur se në veturën e të dyshuarit është gjetur dhe konfiskuar një mjet i mprehtë në formë drapri.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është liruar në procedurë të rregullt.