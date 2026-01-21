Arrestohet në Berlin një spiune e dyshuar e Rusisë
Prokuroria Federale e Gjermanisë ka urdhëruar arrestimin e një shtetaseje gjermano-ukrainase në Berlin. Ajo akuzohet për veprimtari në shërbim të një inteligjence të huaj, njoftoi prokuroria të mërkurën.
Më së voni që nga nëntori i vitit 2023, ajo dyshohet se ka mbajtur kontakte me qëllime zbulimi në ambasadën ruse në Berlin dhe mund të ketë furnizuar me informacione një person kontaktues.
Gjermano-ukrainasja thuhet se ka grumbulluar, ndër të tjera, informacione në lidhje me luftën në Ukrainë për një shërbim sekret rus.
Sipas gazetës “Süddeutsche Zeitung” autoritetet bastisën banesat e gruas dhe të dy të dyshuarve të tjerë.
Sipas informacioneve të agjencisë gjermane të lajmeve DPA, operacioni policor ka pasur si objektiv edhe dy ish-pjesëtarë të Bundeswehrit (ushtrisë gjermane).
Ata dyshohen se e kanë furnizuar spiunen e dyshuar me informata dhe për këtë qëllim pretendohet se kanë shfrytëzuar kontaktet e tyre brenda ushtrisë. /Telegrafi/