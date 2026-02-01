Arjani ironizon me surprizën e Mateos në Fun Club: Dhuroi arushin Françeskës dhe imitoi reagimin ftohtë të Brikenës
Në episodin e sotëm të Fun Club nën drejtimin e Kiara Titos, atmosfera në studio u ngroh që në minutat e para falë Arjan Konomit, i cili u kujdes që emisioni të hapet me humor dhe të qeshura.
Ariani kishte sjellë me vete një arush të vogël, të cilin ia dhuroi Françeskës në studio.
Ky veprim nuk ishte i rastësishëm, pasi ai ironizoi hapur atë që ndodhi mbrëmjen e kaluar mes Mateos dhe Brikenës në Big Brother VIP Albania.
Fun Club/YouTube
Siç dihet, Mateo i bëri një surprizë të madhe Brikenës, duke i dhuruar një arush gjigant dhe duke i kërkuar një mundësi për t’u njohur më shumë.
Megjithatë, ajo që ra më shumë në sy ishte reagimi i ftohtë i Brikenës, e cila nuk pranoi as përqafim, por u mjaftua vetëm duke ia zgjatur dorën.
BBVK/YouTube
Pikërisht këtë moment Arjani e solli në mënyrë ironike në Fun Club, teksa pasi i dhuroi arushin Françeskës, i zgjati edhe asaj dorën, duke imituar situatën e bujshme të mbrëmjes së djeshme.
Françeska, për ta bërë situatën edhe më gazmore, iu përgjigj se mund t’ia jepte faqen, ndërsa Ariani e mbylli momentin me një përqafim, duke shkaktuar të qeshura në studio dhe duke vendosur që në nisje një ton të lehtë e humoristik për emisionin. /Telegrafi/
