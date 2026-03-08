Apple po përgatit diçka që mund ta bëjë iPhone-in edhe më tërheqës
Edhe nëse nuk jeni të shqetësuar nga zhvillimi i Al, keni dëgjuar se Apple është në telashe për shkak të Apple Intelligence.
Kompania premtoi se do të lansonte një version më të zgjuar dhe më të personalizuar të Siri-t kur lansoi serinë iPhone 16 , por rreth një vit e gjysmë më vonë, ende nuk ka asgjë.
Gjatë kësaj kohe, Apple njoftoi një partneritet në fushën e Al me Google, dhe ka thashetheme se planifikon ta shndërrojë Sirin në një chatbot për të konkurruar me Gemini, ChatGPT të OpenAI dhe Claude të Anthropic.
Mund të duket herët të diskutohet për një veçori që nuk ekziston, por sondazhet tregojnë se Apple mund të jetë në rrugën e duhur me planet e saj për Siri-n.
Në fakt, dashuria për chatbot-et është aq e fortë sa një Siri më i zgjuar në stilin e chatbot-it mund të shndërrohet në një nga pikat më të forta të shitjes për serinë iPhone 18 . /Telegrafi/