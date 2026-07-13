ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Apple ka akuzuar OpenAI se ka fituar akses në informacione të vlefshme konfidenciale përmes punësimit të ish-punonjësve të saj.

Në një padi federale të ngritur të premten, Apple paditi kompaninë e Al, dy nga punonjësit e saj dhe io Products, duke pretenduar se ata ishin përfshirë në “një model vjedhjeje” të informacionit konfidencial të Apple në lidhje me zhvillimin e produkteve dhe punën përkatëse.

Dy punonjës të Apple të cilët u larguan nga kompania për t’u bashkuar me OpenAI, dyshohet se janë përfshirë në dërgimin e emaileve për informacion të brendshëm të Apple.

“Ne nuk jemi të interesuar për sekretet tregtare të kompanive të tjera”, deklaroi një zëdhënës i OpenAl

Kompania po heton ankesën e Apple.

Një zëdhënës i Apple tha se padia ishte rezultat i provave të rëndësishme. /Telegrafi/

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