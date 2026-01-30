Ish-presidenti Ilir Meta ka reaguar nga qelia pas vendimit të Apelit të GJKKO për të lënë në fuqi masën e arrestit me burg ndaj tij.

Përmes një postimi në faqen e vet në Facebook, Meta shprehet se nuk është më i surprizuar nga ajo që e cilëson “drejtësi me regji”.

Lexoni të plotë postimin e Metës:

Asnjë çudi nga drejtësia me regji. Sot gjykata ju shmang gjykimit të ankesës të avokatëve të mi kundër vendimit për vazhdimin e paraburgimit për të mos marrë përgjegjësi.

U provuan qartë dhe me fakte gënjeshtrat e prokurorëve për të manipuluar gjykatën për të zgjatur në mënyrë tërësisht të paligjshme paraburgimin tim.

Për më shumë komunikojmë nesër. /Telegrafi/

