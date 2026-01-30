Apeli i GJKKO e la në burg, reagon Ilir Meta: Asnjë çudi nga drejtësia me regji
Ish-presidenti Ilir Meta ka reaguar nga qelia pas vendimit të Apelit të GJKKO për të lënë në fuqi masën e arrestit me burg ndaj tij.
Përmes një postimi në faqen e vet në Facebook, Meta shprehet se nuk është më i surprizuar nga ajo që e cilëson “drejtësi me regji”.
Lexoni të plotë postimin e Metës:
Asnjë çudi nga drejtësia me regji. Sot gjykata ju shmang gjykimit të ankesës të avokatëve të mi kundër vendimit për vazhdimin e paraburgimit për të mos marrë përgjegjësi.
U provuan qartë dhe me fakte gënjeshtrat e prokurorëve për të manipuluar gjykatën për të zgjatur në mënyrë tërësisht të paligjshme paraburgimin tim.
Për më shumë komunikojmë nesër. /Telegrafi/
