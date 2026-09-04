Angellov: Tymi në Shkup është nga zjarri në kufirin me Kosovën, për tre ditë vazhdon lufta me zjarrin
Në territorin e Bashkisë së Shkupit, ka vetëm një zjarr aktiv në ambient të hapur që hyri në anën e RMV-së nga ana e Kosovës dy ditë më parë në afërsi të fshatit Graçan, komuna e Gjorçe Petrovit, informoi drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojançe Angelov.
Ai shtoi se zjarri nuk kërcënon zonat e populluara, kryesisht digjet bar, shkurre dhe dëllinja të ulëta, të cilat krijojnë flakë të forta dhe tym edhe më të fortë. Në disa vende, zjarri po lëviz ulët në tokë përmes një pylli të përzier.
"Të mërkurën, përveç zjarrfikësve të Shkupit, në shuarje morën pjesë edhe dy traktorë ajrorë të Shërbimit Shtetëror të Zjarrfikësve. Dje (e enjte) një helikopter i policisë ndihmoi shërbimet e zjarrfikësve të Kosovës duke shuar zjarrin nga ana e Kosovës, ku zjarri ishte më intensiv sepse ishte i njëjti zjarr që ishte aktiv në të dy anët e kufirit. Zjarrfikësit e Shkupit e shuan zjarrin nga ana e Maqedonisë", tha Angelov.
Mbrëmë era frynte në drejtim të Shkupit dhe tymi nga zjarri, i cili është aktiv si në territorin e Kosovës ashtu edhe në atë të Maqedonisë, mund të ndihej mbi disa lagje të Shkupit.
"Ky është i njëjti tym që të gjithë ne që punojmë për të shuar zjarret në hapësira të hapura e thithim çdo ditë, nga afërsia, në një përqendrim pakrahasueshëm më të lartë. Zjarrfikësit e Shkupit ishin në pjesë të vijës së zjarrit gjatë gjithë natës, por për shkak të terrenit të vështirë, shuarja e zjarrit gjatë natës ishte e vështirë ose e pamundur", tha Angelov.
Ai njoftoi se këtë mëngjes shuarja do të vazhdojë me një numër të shtuar zjarrfikësish, dhe mbështetja ajrore do të ofrohet nga dy "traktorë ajrorë" të Shërbimit Shtetëror të Zjarrfikësve, një helikopter policie dhe një helikopter ushtarak./Telegrafi/