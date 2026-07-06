Angellov: Të paktën 120 zjarrfikës vullnetarë do të jenë në dispozicion të DMSH-së gjatë sezonit të zjarreve
Operacionalizimi i idesë që të paktën 120 zjarrfikës vullnetarë do të jenë në dispozicion çdo ditë gjatë verës, gjatë sezonit të zjarreve, përmes ekipeve të reagimit të shpejtë të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, u dakordua në takimin e sotëm të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH) Stojançe Angelov me përfaqësuesit e shoqatave vullnetare të zjarrfikësve.
"Arritëm një marrëveshje që secila Shoqatë Vullnetare e Zjarrfikësve të deklarojë paraprakisht një numër të caktuar vullnetarësh të cilët, përmes ekipeve të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, do të jenë të përgatitur të dërgohen menjëherë në vendin ku janë të nevojshëm në rast zjarri. Diskutuam edhe për organizimin e brendshëm. Po e ndryshojmë plotësisht strukturën. Në vend që vullnetarët të angazhohen përmes degëve lokale të Drejtorisë, do ta bëjmë këtë përmes organizatës sonë të brendshme. Kemi zgjedhur disa persona të cilët, sipas parimit të një piramide ushtarake, do t'i informojnë dhe koordinojnë të tjerët. Thënë thjesht, nëse kemi një zjarr të madh në rajonin e Shtipit, do të telefonoj një person specifik për të cilin kemi rënë dakord sot dhe do t'i kërkoj të dërgojë një numër të caktuar vullnetarësh në vendin e zjarrit. Nëse do të jenë 10, 20 apo 30 persona, ai do t'i organizojë dhe do t'i dërgojë. Nëse është një zjarr më i madh, do të jem në gjendje të kërkoj mbështetje nga komandantët e tjerë, relativisht të thënë, të këtyre njësive në ekipet e reagimit të shpejtë", tha ai.
Në këtë mënyrë, siç theksoi Angelov, efikasiteti do të jetë dukshëm më i lartë, sepse do të kemi komunikim të shpejtë dhe të thjeshtë dhe raportim të brendshëm në kohë.
"Qëllimi im si drejtor i Drejtorisë është që këtë verë angazhimi i policisë dhe Ushtrisë në fushën e burimeve njerëzore të reduktohet në minimum. Siç e kam thënë publikisht deri më tani, duam të mbështetemi te vullnetarët, të cilët në pjesën më të madhe kanë trajnim të shkëlqyer dhe përvojë edhe më të madhe, sepse të gjithë kanë marrë pjesë në shuarjen e zjarreve të shumta në ambiente të hapura. Angazhim i zjarrfikësve vullnetarë në vend të angazhimit të policisë dhe Ushtrisë. Sigurisht, në rast të zjarreve të mëdha që do të rrezikojnë jetët dhe pronën njerëzore, të gjitha kapacitetet e shtetit do të jenë në dispozicion të tyre, përfshirë policinë, Ushtrinë dhe institucionet e tjera. Ne jemi dëshmitarë të asaj që po ndodh në afërsi të Selanikut. Duhet të pyesim veten se çfarë do të ndodhte nëse një zjarr i tillë do të zhvillohej në vendin tonë dhe çfarë do të nevojitej për ta shuar atë", tha ai.
Angelov sqaroi se në deklaratën e tij të mëparshme në lidhje me pagesat ditore të marra nga vullnetarët, ai po i referohej ekipeve të reagimit të shpejtë të Drejtorisë. Ai theksoi se zjarrfikësit vullnetarë nuk marrin asnjë kompensim.