Andonovski: S’po negociojmë me Google e Microsoft, por me fonde që ndërtojnë për ta
Qendrat e të dhënave që zëvendëskryeministri Aleksandar Nikolloski i shpalli si një mundësi për investime të konsiderueshme të huaja janë ende larg punës konkrete në terren, megjithëse ai njoftoi edhe ndryshime ligjore për ndërtimin e tyre më të shpejtë.
Megjithatë, sipas Ministrit të Transformimit Dixhital, Stefan Andonovski, ai tashmë ka folur me disa kompani globale që tregojnë interes për të investuar në qendra të mëdha të të dhënave, dhe me dy prej tyre kanë hyrë në një fazë më të avancuar të negociatave.
Por, siç i thotë ai për "Sloboden Peçat", këto nuk janë marka të njohura si Google ose Microsoft, Amazon, por fonde investimi që investojnë në ndërtim dhe më pas ua japin me qira kompanive të mëdha.
"Disa prej tyre mund të ndërtojnë për Nvidia, dhe disa për Google. Ne kemi nënshkruar memorandume bashkëpunimi me disa prej tyre, dhe për këtë arsye po shqyrtojmë një ndryshim në rregulloren ligjore që nuk lidhet me uljen e kërkesave të ndërtimit, por më tepër me mënyrën e lehtësimit të infrastrukturës së destinuar për qendrat e të dhënave.
Diskutimi shkon në dy drejtime: njëra është se si të përdoret hapësira në TIDZ-të, sepse aktualisht ndërtimi i qendrave të të dhënave nuk lejohet atje sepse ato përfshijnë shitjen e shërbimeve, jo të mallrave, për të cilat janë të destinuara zonat e zhvillimit.
Drejtimi i dytë është se si të lehtësohen procedurat për zonimin, për planifikimin e investimeve, për ndryshimin e planeve urbane. Por e gjithë kjo është në fazën e të menduarit. Nuk kemi një tekst të gatshëm që do të ishte në procedurë qeveritare", thotë Andonovski./Telegrafi/