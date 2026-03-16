Ancelotti i dërgoi një mesazh Vaverdes pas ndeshjes së jetës së tij
Carlo Ancelotti, ish-trajneri i Real Madridit (66), zbuloi mesazhin që i dërgoi Federico Valverde (27) pas një ndeshjeje të paharrueshme kundër Manchester City në Ligën e Kampionëve, ku uruguaiani shënoi një tregolësh, duke e çuar fitoren e Realit në 3-0 në Bernabéu.
Mesfushori 27-vjeçar luajti një pjesë të parë sensacionale, duke tronditur kampionët anglezë pothuajse i vetëm dhe duke dhënë avantazh të madh ekipit të tij para ndeshjes së kthimit të raundit të 1/8-ave të finales, që do të zhvillohet të martën në orën 21:00.
Valverde, që mban shiritin e kapitenit në këtë sezon, shënoi tregolëshin e tij të parë në karrierë brenda 42 minutave, duke treguar saktësi kirurgjikale edhe pse shpesh luan në pozicione mbrojtëse ose si mbrojtës i djathtë për të mbuluar dëmtimet.
Përpara kësaj ndeshjeje, ai nuk kishte shënuar gol në 26 paraqitjet e tij evropiane, gjë që e bën performancën e tij edhe më mbresëlënëse.
Pas ndeshjes, Ancelotti ndau një mesazh privat me Valverden, duke e komplimentuar për paraqitjen.
“I dërgova një mesazh Fede Valverdes. I thashë: 'Është për të ardhur keq që nuk ke pasaportë braziliane!'”, deklaroi italiani.
Trajneri italian ka qenë gjithmonë një mbështetës i madh i mesfushorit uruguaian, dhe taktika aktuale nën drejtimin e Álvaro Arbeloa vazhdon të ndërtohet mbi këto themele, me Valverden që është lojtari më i qëndrueshëm i klubit në garat evropiane këtë sezon. /Telegrafi/