Amir Rrahmani protagonist, Napoli fiton ndaj Pisas dhe siguron Ligën e Kampionëve
Napoli ka siguruar pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve falë një fitore në udhëtim te Pisa.
“Napolitanët” dominuan në të gjitha aspektet për të triumfuar me rezultat 0-2.
Scott McTominay kaloi Napolin në epërsi me një gol të bukur pas asistimit të Rasmus Hojlund (21’).
Ndërsa, vetëm gjashtë minuta më vonë kapiteni i Kosovës Amir Rrahmani shënoi me kokë pas harkimit të Elmas për ta dyfishuar epërsinë (27’).
Napoli ishte skuadër larg më e mirë për të rrezikuar edhe disa herë në pjesën e dytë, por që iu mungoi konkretizimi.
Goditjen finale ia dha vetë Rasmus Hojlund me një gol të bukur pas asistimit të Mazzocchi (90+3').
Kësisoj, me 73 pikë Napoli e siguron pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve ndërsa Pisa tashmë është e rënë në Serie B./Telegrafi/