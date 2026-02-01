Ambasadori rus u thotë qytetarëve serbë: Do të keni gaz me çmimin më të mirë edhe pas marsit
Ambasadori rus në Serbi, Aleksandr Bocan Kharchenko, deklaroi se "negociatat për NIS ende nuk janë përfunduar plotësisht, por ka përparim dhe i gjithë procesi po shkon në një drejtim që u përshtatet të gjithëve, gjë që konfirmohet nga deklaratat e zyrtarëve serbë".
"Do të thosha se rezultatet aktuale të bisedimeve përputhen plotësisht me marrëdhëniet miqësore midis Rusisë dhe Serbisë. Dhe ajo që është më e rëndësishmja, ato ofrojnë një mundësi për; bashkëpunim të vazhdueshëm në fushën e energjisë dhe në çdo sferë tjetër", tha Kharchenko, në një intervistë për mediat serbe, transmeton Telegrafi.
Kur u pyet nëse e sheh vendimin e OFAK për të zgjatur licencën e NIS deri më 20 shkurt si një sinjal se pala amerikane mund të japë dritën jeshile për marrëveshjen përfundimtare për shitjen e aksioneve ruse në "Mol", apo nëse komplikimet janë ende shumë të mundshme, ai tha se është "shumë i rezervuar për këtë".
"Çështja e NIS është shumë e ndërlikuar, ekziston edhe OFAK, dhe nuk mund të përjashtojmë asnjë supozim. Kjo është bota në të cilën jetojmë. Vendimi i OFAK për të zgjatur licencën është mjaft domethënës, kryesisht për ruajtjen e funksionalitetit të NIS dhe Rafinerisë së Pançevës, sepse është një burim industrial i rëndësishëm për sigurinë energjetike të Serbisë në një kuptim më të gjerë. Me fjalë të tjera, kemi një rreze shprese", shpjegoi ambasadori rus në Serbi.
Ai deklaroi se furnizimi i Serbisë me gaz rus do të jetë i qëndrueshëm dhe me çmimet më të favorshme pas marsit.
"Po, siç ka qenë deri më tani, nuk ka dyshim për këtë. Kjo bazohet gjithashtu në marrëveshjen dhe mirëkuptimin parimor midis presidentëve të Rusisë dhe Serbisë. Sigurisht, situata tani është shumë e ndryshme nga kohët e mëparshme kur u nënshkruan kontrata afatgjata, kishim stabilitet në tregjet e energjisë dhe gazit, dhe transportin. Tani realiteti është i ndryshëm", tha Kharchenko. /Telegrafi/