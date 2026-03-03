Ambasada e Serbisë në Lisbonë është përdorur për fshehjen e kokainës?
Portali malazez “Vijesti” raporton se Ambasada e Serbisë në Lisbonë dyshohet se ka shërbyer në vitin 2020 si vend për fshehjen e kokainës nga një grup kriminal, i drejtuar nga ish-deputeti i “Demokratski Front”, Milo Bozhoviq.
Këto pretendime bazohen në mesazhet e shkëmbyera përmes aplikacionit të koduar Sky mes tij dhe Ivan Mijatoviqit.
Në aktakuzën e Prokurorisë së Shtetit kundër këtij grupi përmendet një dërgesë kokaine, por nuk specifikohet qartë se ambasada ka qenë vendi i fshehjes; thuhet vetëm se droga është dërguar në një “lokacion të sigurt”.
Sipas mesazheve të Sky, të cilat pretendohet se janë pjesë e provave, në Lisbonë janë fshehur mbi 100 kilogramë kokainë. Në disa prej komunikimeve përmendet edhe “ambasadori i Serbisë në Lisbonë”.
Njëri nga të përfshirët në biseda sugjeron se ambasada mund të përdoret si vend i sigurt për ruajtjen e drogës.
Në atë periudhë, ambasador i Serbisë në Portugali ishte Oliver Antiq, i cili humbi jetën në vitin 2022 pasi ra nga një shkëmb në qytetin e Cascais, pranë Lisbonës.
Ministria e Brendshme dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë nuk kanë reaguar ndaj pyetjeve lidhur me këto pretendime. /Telegrafi/