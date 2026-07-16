Ambasada britanike mirëpret emërimin e Kryeprokurorit të ri, kërkon forcim të sundimit të ligjit
Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë ka mirëpritur emërimin e Zejnulla Gashit në pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit, pas një periudhe disa vjeçare pa një udhëheqës në këtë institucion.
Në një njoftim të publikuar në rrjetet sociale, Ambasada britanike i ka uruar sukses Gashit në detyrën e re, duke theksuar rëndësinë e forcimit të pavarësisë dhe transparencës së sistemit prokurorial në Kosovë.
“Mirëpresim emërimin e një Kryeprokurori të ri të Shtetit pas një ndërprerjeje prej disa vitesh”, thuhet në njoftimin e Ambasadës britanike.
Ambasada ka theksuar se pret që udhëheqja e re të ndërmarrë masat e nevojshme për të siguruar që sistemi prokurorial i Kosovës të funksionojë si një institucion i pavarur, transparent dhe llogaridhënës.
“I urojmë Kryeprokurorit të Shtetit, Zejnulla Gashi, sukses në zbatimin e masave të nevojshme për të siguruar që sistemi prokurorial i Kosovës të funksionoj si një institucion i pavarur, transparent dhe llogaridhënës”, thuhet më tej në reagim.
Sipas Ambasadës, një sistem prokurorial efektiv është thelbësor për forcimin e sundimit të ligjit dhe për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
“Kjo do të kontribuojë në ushtrimin efektiv dhe efikas të funksioneve prokuroriale, në forcimin e sundimit të ligjit dhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, në të mirë të të gjithë qytetarëve”, thuhet në njoftimin e Ambasadës britanike. /Telegrafi/