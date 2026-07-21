Aleanca ka prezantuar logon e saj të re, vetëm një ditë pas mbajtjes së mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm, në të cilën u zgjodh Kryesia e re e partisë.

Në mbledhjen e mbajtur të hënën, Këshilli i Përgjithshëm miratoi përbërjen e re të Kryesisë, duke përmbyllur procesin e riorganizimit të brendshëm të subjektit politik.

Përveç zgjedhjes së Kryesisë, u funksionalizuan edhe organet e tjera drejtuese të Aleancës, ndërsa delegatët votuan edhe për miratimin e logos së re të partisë.

Sipas Aleancës, ndryshimet e miratuara janë pjesë e procesit të reformimit dhe organizimit të strukturave të saj, me synim forcimin e funksionimit të brendshëm dhe përgatitjen për aktivitetet e ardhshme politike.

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