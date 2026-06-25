Albanians For America fton Kongresistin Bill Huizenga t’i bashkohet Grupit të Çështjeve Shqiptare në Kongres
Një delegacion i organizatës Albanians For America, i përbërë nga Doc Vranici dhe Gino Mulliqi, ka zhvilluar një takim me Kongresistin Bill Huizenga (R-MI), përfaqësues i Distriktit të 4-të të Miçiganit, me të cilin diskutuan çështje me rëndësi për komunitetin shqiptaro-amerikan.
AFA e ftoi Kongresistin Huizenga t’i bashkohet Grupit të Çështjeve Shqiptare në Kongres (Congressional Albanian Issues Caucus) dhe paraqiti disa prioritete kyçe të angazhimit, përfshirë mbështetjen për H.R. 6411, Aktin për Vlerësimin e të Drejtave të Njeriut dhe Diskriminimit në Luginën e Preshevës, si dhe avancimin e rrugës së Kosovës drejt anëtarësimit në NATO.
Gjatë takimit, u theksua rëndësia e forcimit të lidhjeve ndërmjet komunitetit të madh dhe aktiv shqiptaro-amerikan në Miçigan dhe përfaqësuesve të tij të zgjedhur në nivel federal.
Në këtë kontekst, u vlerësua roli i veçantë i Miçiganit si një nga shtetet kyçe në skenën politike amerikane, duke i ofruar komunitetit shqiptaro-amerikan mundësi të rëndësishme për të ndikuar në politikat publike dhe për të fuqizuar zërin e tij në Washington.
Organizata Albanians For America, riafirmon përkushtimin e saj për ndërtimin e marrëdhënieve të forta bipartizane në Kongresin amerikan dhe për avokimin e politikave që forcojnë marrëdhëniet ndërmjet Shteteve të Bashkuara, Shqipërisë dhe Kosovës, duke mbrojtur dhe avancuar interesat e komunitetit shqiptaro-amerikan në të gjitha nivelet. /Telegrafi/