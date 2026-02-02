Alba tërheq vëmendjen me kërcimin sensual në oborrin e shtëpisë
Banorja e njohur e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, Alba, ka nisur ditën me humor të mirë dhe energji pozitive.
Ajo u shfaq duke kërcyer në oborrin e shtëpisë, duke performuar një kërcim mjaft sensual nën tingujt e muzikës.
Megjithatë, reagimet e shikuesve të programit nuk kanë qenë të të gjitha pozitive.
Kohët e fundit, Alba ka treguar sjellje të ndryshme edhe me banorët e tjerë, të cilët nuk kanë ngurruar ta kritikojnë.
Ajo shpesh i injoronte dhe nuk dëshironte të komunikonte me ta.
Një tjetër detaj që ka tërhequr vëmendjen është fotografia e Limit që Alba mbante me vete gjatë gjithë kohës, duke shtuar diskutimet mes publikut. /Telegrafi/
