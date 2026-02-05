Alba i drejtohet Labit: Je dhunues, mos mu afro
Banorja e Big Brother VIP Kosova, Alba Pollozhani, ka shkaktuar një moment tensioni brenda shtëpisë së madhe duke iu drejtuar sërish Labit me një akuzë serioze.
Gjatë një përplasjeje të fundit, Alba e quajti Labin “dhunues” dhe nuk ngurroi t’i kërkonte që të mos i afrohej më.
“Stop Labi, të lutem, se je dhunues, mos mu afro”, i thaajo këngëtarit nga Rahoveci.
Ky episod ka tërhequr vëmendje të madhe nga publiku dhe komentuesit në rrjetet sociale, duke nxitur diskutime mbi tensionet që vazhdojnë të shfaqen mes banorëve dhe mënyrën sesi ata menaxhojnë konfliktet brenda shtëpisë.
Alba dhe Labi vazhdojnë të jenë dy nga personazhet më të komentuar të këtij edicioni, ndërsa audienca ndiqet me padurim çdo reagim dhe përplasje mes tyre. /Telegrafi/
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals