Alba flet për herë të parë pas daljes dhe shfaqet e pambuluar: Dola sepse nuk doja që të tjerët të arrinin finalen në kurrizin tim
Banorja e Big Brother VIP Kosova 4, Alba Pollozhani, ka dhënë intervistën e saj të parë pas daljes nga gara, duke zbuluar arsyet e largimit të saj nga shtëpia më e madhe në Kosovë.
Në një intervistë për KlanKosova, Alba u shpreh se vendimi i saj erdhi nga dëshira për të mos lejuar që të tjerët të përfitonin në kurriz të saj.
“Nga shtëpia e Big Brother dola sepse nuk doja më asnjë moment me shumë që të tjerët të përfitonin në kurrizin tim dhe mundësisht të shkonin në finale dhe të fitonin vetë të gjithë Big Brotherin në kurrizin tim”, tha ajo.
Banorja nga Struga foli edhe për ndjenjat e saj pas daljes, duke hedhur poshtë çdo pendesë. “Për pjesën që a jam e penduar që kam dalë. Jo aspak! Jeta është aty përjashta. 24 orët e para jashtë shtëpisë? Për këtë nuk dua të flas”, u shpreh Alba.
Ironia e fatit, Alba kishte pesë bileta të fatit - më së shumti që një banor ka pasur në historinë e Big Brother VIP Kosova
Megjithatë, ajo që i habiti shumë fansat ishte pamja e saj në intervistë. Ndërsa në spektaklin e së premtes kishte paralajmëruar se do të vendoste mbulese dhe do t’i përkushtohej riteve fetare myslimane, Alba u shfaq e relaksuar me flokë të lirë, duke lënë pas tensionin dhe surprizën që kishte shkaktuar në shtëpi.
Kjo intervistë tregon një tjetër anë të Albës, duke i dhënë publikut mundësinë të shohë mendimet dhe ndjenjat e saj të sinqerta pas një vendimi që shkaktoi shumë reagime brenda dhe jashtë Big Brother VIP Kosova 4. /Telegrafi/