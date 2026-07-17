Al në shëndetësi, OBSH: Mungesa e rregullave rrezikon pacientët
Inteligjenca Artificiale po përdoret gjithnjë e më shumë në spitalet evropiane, nga diagnostikimi i sëmundjeve deri te përmirësimi i organizimit të punës, por mungesa e rregullave për kontrollin e saj mund të sjellë pasoja për pacientët.
Paralajmërimi vjen nga drejtori rajonal i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën, Hans Kluge, i cili tha se hendeku mes përdorimit të Al dhe mbikëqyrjes së saj është sfida kryesore e momentit.
Sipas OBSH-së, dy të tretat e 53 vendeve të Rajonit Evropian tashmë përdorin Al për diagnostikim, ndërsa gjysma e tyre kanë chatbot-e me AI për pacientët.
Por vetëm një në 12 vende ka strategji për qeverisjen e kësaj teknologjie.
Vetëm 8% e vendeve kanë një strategji të posaçme për Al në shëndetësi, ndërsa pothuajse 40% nuk kanë udhëzime etike për përdorimin e saj.
Kluge paralajmëroi se një algoritëm me gabime mund të çojë në diagnoza të pasakta për pacientë realë, me pasoja të drejtpërdrejta për shëndetin e tyre.
OBSH evidenton se edhe trajnimi i mjekëve në përdorimin e Al ka mangësi pasi vetëm 1 në 5 vende edukon studentët e shëndetësisë për përdorimin e saj, ndërsa vetëm 1 në 4 ofron trajnime për profesionistët në punë.
OBSH pritet të prezantojë në vitin 2028 një udhërrëfyes për Al dhe shëndetin, me synim përdorimin më të sigurt të kësaj teknologjie në sistemet shëndetësore. /Telegrafi/